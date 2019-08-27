Управление ГИБДД по Севастополю не считает правонарушением поездку президента Путина и его спутников без шлемов на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». Так автоинспекторы ответили на запрос юриста Максима Чихунова. В ГИБДД, в частности, отметили, что Путин и байкеры ехали по перекрытому участку дороги, поэтому правила дорожного движения на этот случай не распространяются, — сообщает Новая газета.