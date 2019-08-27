Международный авиасалон МАКС-2019 открывается сегодня в подмосковном Жуковском

МАКС — это долгожданное событие для всех представителей аэрокосмической отрасли. Об этом ранее заявлял президент Владимир Путин:

«Признание – а, безусловно, признание состоялось, — пришло не сразу – в результате настойчивости, таланта его организаторов, поддержки государства, МАКС действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники. Развитие авиации и освоение космоса всегда интересовали российское общество. Это значимая часть нашей общей культуры, а история отечественной космонавтики и авиастроения – предмет общенациональной гордости, и по праву, как и величайшие достижения таких выдающихся конструкторов как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин.Наша сегодняшняя задача – продолжать заложенные ими традиции».

На полях авиасалона должна пройти встреча президентов России и Турции.