Сотрудник посольства США сегодня посетит в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

В дипмиссии обеспокоены его самочувствием и требуют изменить меру пресечения.

Российское правительство не даёт Полу Уилану созвониться с семьёй. В изоляторе «Лефортово» он провёл почти 8 месяцев, доказательств того, что гражданин США занимался шпионажем, до сих пор нет, заявляют в американском посольстве в Москве. Дипломаты интересуются, по каким причинам Уилана держат в заключении: «Пришло время позволить Полу вернуться домой».

Запросили срочный консульский доступ. Это разрешили. Российский МИД настаивает: Уилана задержали в момент проведения шпионской операции. Правительство регулярно обеспечивает консульский доступ к арестованному. Речи об изоляции нет, утверждает внешнеполитическое ведомство в твиттере. Адвокат Владимир Жеребёнков попросил руководство СИЗО разрешить провести операцию подзащитному. Уилан в пятницу в суде жаловался на ухудшение самочувствия. У него обострилась травма плеча, он не может поднимать вверх левую руку и прогрессирует паховая грыжа. Он также сообщил о травме, полученной от охранников СИЗО. Судья Лефортовского суда Елена Канева вызвала скорую. Фельдшер не стала отправлять Уилана в больницу. Арест ему в итоге продлили до конца октября.

Уилан помимо США является гражданином Канады, Ирландии, а также подданным Великобритании. Эти страны тоже обеспокоены судьбой арестованного. Вину в шпионаже Уилан, задержанный в конце прошлого года в отеле Метрополь, не признаёт. Ему может грозить до 20 лет колонии.