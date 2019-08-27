Z Архив новостей новости
5 1 6 266
09:01, 27 августа 2019

Страсбургский суд огласит решение по жалобам родственников Сергея Магнитского

Он скончался в изоляторе 10 лет назад, а позже был посмертно осужден за уклонение от уплаты налогов.

Европейский суд по правам человека должен дать ответ по трем жалобам, одну из которых на стадии следствия писал сам Магнитский, а две других – его вдова и мать. Они жалуются на жестокое обращение со стороны охранников в СИЗО, отказ в предоставлении необходимой медицинской помощи и превышение разумных сроков содержания под стражей. Таким образом, нарушенными в частности оказались статьи европейской конвенции о праве на жизнь и справедливое судебное разбирательство.

Руководство ФСИН утверждало, что Магнитский скончался от острой сердечной недостаточности. По мнению адвокатов, юристу не помогали врачи. До ареста Магнитский занимался расследованием схем хищения денег из российского бюджета и работал на фонд Hermitage Уильяма Браудера. Обоих позже признали виновными в уклонении от уплаты налогов. Дело на Магнитского закрыли без права реабилитации.

Смерть юриста в СИЗО стала поводом для принятия США и другими странами санкций в рамках «Акта Магнитского».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Статья дня

Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…

5 499 6 28002 23.08
Kистория, война, дипломатия, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Оригинал лучше душных ремейков Но знаете что? Мне надоело. Я заявляю протест и отказываюсь в этом участвовать. Не возражаю, чтобы адвокат Михаил Бирюков делал свою работу. Он честный человек и искренне хочет мне помочь. Но сам я предпочту молчать…

5 100 6 27454 20.08
Kсуды, протесты, политика, мнения
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Москва, 23 августа, 80 лет назад «Гиммлер истребил коммунизм, то есть тех, кто верил в Сталина, а он произносит – без всякой необходимости – здравицу за уничтожителя своих сторонников»...

5 213 6 19360 23.08
Kистория, ссср, мнения, сталин
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пусть родители будут хоть тысячу раз в оппозиции к власти Я категорически не согласна с требованиями прокуратуры лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, а также Петра и Елену Хомских за участие в несогласованных акциях, на которые они пришли с маленькими детьми…

5 69 6 7164 26.08
Kполитика, власть, семья, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Формат «междоусобчика» Но даже если предположить чудо — отмену санкций, формат «восьмерки» все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу «семь плюс один»...

5 75 6 8535 21.08
Kполитика, общество, сша, события
Блоги

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…

5 134 6 15888 21.08
Kобщество, акции, протесты, москва, политика, события
Блоги

Марат Гельман галерист

Разговоры про то, что «умное голосование» улучшит думу — в пользу бедных Считаю, что надо «голосовать сердцем». А именно показать, что московские власти не зарегистрировав независимых кандидатов — сорвали выборы. Показать стране и миру пустые участки. Не прийти…

5 119 6 16556 20.08
Kобщество, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Чего вы добились? Да ничего вы не добились Выборы в Мосгордуму пройдут по штатному расписанию. Валерия Касамара и прочие прекрасные люди удивительные станут депутатами. И все будут счастливы по-прежнему…

5 72 6 38153 20.08
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Иран создал свой ЗРК, лучше, чем С-300, но чуть хуже С-400 В Иране существует собственная военная промышленность, причем достаточно передовая и мощная, независимая от поставок извне. На Ближнем Востоке и в целом во всем исламском мире такая промышленность имеется только у Израиля…

5 84 6 10899 23.08
Kиран, оружие, мнения
Блоги

+ В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена Они жаловались, что с пациентом будет слишком много забот…

5 186 6 26730 25.08
8читать ;смотреть
Kтюмень, происшествия, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Ровно в этот момент ключи от админки находит Владимир Зеленский Удобно, конечно, не прилагая никаких усилий к реальному решению проблем, возникших из-за преступной политики прежде всего в отношении собственного народа, писать пресс-релизы и ждать, что все случится само собой…

5 57 6 8273 22.08
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Я считаю, что вы, как член команды Собянина, — соучастник этой полноценной атаки на общество…

5 99 6 15234 26.08
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, москва, видео, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Предательство принципов беспристрастной журналистики не осталось без последствий Я специально воздерживалась от упоминания имени грузинского телеведущего, который опозорил прежде всего самого себя, когда оскорблял в эфире Владимира Путина, но сейчас скажу: Георгий Габуния уволен с телеканала «Рустави-2»...

5 115 6 29109 20.08
Kполитика, общество, грузия, путин, рф, мнения
Блоги

Валерия Касамара проректор ВШЭ, кандидат в депутаты МГД

Очень прошу не обострять ситуацию еще более Предложение Любови Соболь провести дебаты с участием студентов Вышки расцениваю как попытку повысить политизацию студенческого сообщества. А она и так сейчас зашкаливает…

5 306 6 49673 26.08
Kполитика, власть, общество, выборы, москва, события
Блоги

Владимир Зеленский о возможности возвращения России в G8 Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом…

5 222 6 36325 22.08
Блоги

Михаил Мирер детский врач, невропатолог (США)

Америка и усыновление Через две недели после переезда девочек в Америку был принят закон Димы Яковлева. Я не сомневаюсь, что пройдет время, и потомки тех, кто подписал этот закон, будут менять свои фамилии и скрывать, что они их дети…

5 91 6 14823 22.08

Популярное за неделю

Новости

Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона Поводом для насмешек стал возраст первой леди…

5 4 6 29299
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Путин очень знакомым чернобыльским тоном сообщил, что нет вообще никаких причин для беспокойства. И вот когда представитель власти заявляет такое, то становится понятно, что в общем никаких надежд уже нету…

5 51 6 142928 21.08
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Чью позицию по поводу выборов вы поддерживаете?
5 57 6 13822 23.08
Блоги

Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала RTVI

+ Неудобная правда о гибели «Курска» Неудобная правда о гибели «Курска» Официальное следствие, как известно, не установило виновных в гибели «Курска». Очевидно, это было политическое решение. Почему его приняли? И какова была анатомия этой катастрофы?...

5 160 6 281390 24.08
8читать ;смотреть
Kкурск, трагедии, видео, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нам действительно решили показать, как надо по-настоящему в современных условиях снимать сериал «Чернобыль», и сняли такой с натуральными декорациями под Архангельском в Нёнексе…

5 109 6 98867 24.08
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8034440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4173627

Сегодня в эфире