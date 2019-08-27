Роспотребнадзор обнаружил более 27 тысяч нарушений в российских школах
Проверка проводилась накануне нового учебного года. Школы оштрафованы на 200 миллионов рублей, — сообщает «Интерфакс».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Проверка проводилась накануне нового учебного года. Школы оштрафованы на 200 миллионов рублей, — сообщает «Интерфакс».
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…
Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…
Предательство принципов беспристрастной журналистики не осталось без последствий Я специально воздерживалась от упоминания имени грузинского телеведущего, который опозорил прежде всего самого себя, когда оскорблял в эфире Владимира Путина, но сейчас скажу: Георгий Габуния уволен с телеканала «Рустави-2»...