Российские власти ведут переговоры об установке российской ОС «Аврора» на планшеты китайской компании Huawei

Российские власти ведут переговоры об установке российской операционной системы «Аврора» на планшеты китайской компании Huawei, чтобы использовать их для переписи населения в России в 2020 году. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

В Huawei подтвердили, что ведут переговоры с Минкомсвязи. В самом ведомстве информацию не комментировали.

Западные страны, в частности, США, подозревают Huawei в шпионаже. Министерство торговли внесло китайскую компанию в черный список и запретило ей заключать сделки с американскими компаниями без разрешения властей.