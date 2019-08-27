Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон утверждает, что ему отказали в российской визе – он должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданского общества.

В свою очередь, в российском посольстве обвинения сенатор назвали беспочвенными. По словам дипломатов, Джонсон за визой не обращался.