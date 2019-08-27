Суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии к мэрии, признав незаконным отказ в согласовании акции 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил административный иск Либертарианской партии к мэрии Москвы и признал незаконным отказ в согласовании акции 31 августа, — сообщает газета «Коммерсантъ».



При этом истцы намерены оспорить решение суда. Оно обязывает городские власти предоставить альтернативные местно и время, но не делает шествие согласованным. В апелляции содержится требование публичного согласования маршрута, — сообщил газете юрист партии Сергей Буряков.

В московских судах сейчас находятся еще два аналогичных иска — от незарегистрированной «Партии перемен». Заседания по ним пока не назначены.