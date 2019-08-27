Постпред России Карпов: Взрыв ракеты под Северодвинском 8 августа не имеет отношения к ядерным испытаниям

Взрыв ракеты под Северодвинском 8 августа не имеет отношения к ядерным испытаниям и не опасен для жизни и здоровья населения, — заявил постпред России при международных организациях в Вене Алексей Карпов. Он объяснил, что испытания нового российского оружия проводились в ответ на действия США, которые в 2002 году вышли из Договора об ограничении систем противоракетной бороны, — пишут «Ведомости».

О каком оружии идет речь, дипломат не уточнил.