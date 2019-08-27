Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Форбс
Она заработала за год 185 миллионов долларов. Второе место у Бийонсе — 81 миллион, третье – Рианна с 62 миллионами долларов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Она заработала за год 185 миллионов долларов. Второе место у Бийонсе — 81 миллион, третье – Рианна с 62 миллионами долларов.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…
Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…
Предательство принципов беспристрастной журналистики не осталось без последствий Я специально воздерживалась от упоминания имени грузинского телеведущего, который опозорил прежде всего самого себя, когда оскорблял в эфире Владимира Путина, но сейчас скажу: Георгий Габуния уволен с телеканала «Рустави-2»...