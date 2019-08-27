ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание научно-экспертного совета, где должны были обсуждаться выборы в МГД

Центризбирком во второй раз отменил расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором должны были обсуждаться выборы в Мосгордуму, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии. Там объяснили отмену заседания недостаточным количеством оппонентов.



В ЦИК утверждают, что большая часть совета и критически-настроенных политологов по разным причинам не откликнулись на приглашение поучаствовать в дискуссии. Провести расширенное заседание экспертов предлагала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.