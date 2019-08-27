Оборудование, из-за которого не удалось провести стыковку корабля «Союз» с МКС, было иностранного производства

Оборудование, из-за которого в субботу не удалось провести стыковку космического корабля «Союз» с МКС, было иностранного производства. Это заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стыковку этим утром провели успешно.

Сбой в системе стыковки «Курс» помешал на выходных пилотируемому кораблю с роботом Фёдором на борту причалить к МКС. Аппаратура на модуле космической станции, отказавшая при первой попытки стыковки, была не российская, и к тому же старая, сообщил Дмитрий Рогозин. По поручению главы Роскосмоса создадут специальную комиссию. Она оценит состояние МКС, всех её блоков и агрегатов. Заявления чиновника информагентства с пометкой Молния распространили вскоре после успешной стыковки. Её провели в начале седьмого утра. Рогозин также обещал, что стыковочное оборудование за неделю отремонтируют. Таким образом, человекоподобный робот со второй попытки попал на станцию. Он в твиттере извинился за задержку: «Застрял в пробке. Готов к продолжению работы». В Роскосмосе ранее рапортовали, что робот Фёдор многофункционален. Он умеет, в том числе, работать дрелью и пинцетом. Перед стартом в четверг робот повторил знаменитые слова первого космонавта планеты Юрия Гагарина, сказав: «Поехали, поехали!».

На МКС робот проведёт 10 дней в качестве искусственного космонавта. За это время он должен под наблюдением командира экипажа МКС Александра Скворцова передать на Землю телеметрическую информацию и параметры полета и отработать действия для дальнейшей работы в открытом космосе.