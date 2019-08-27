Сегодня ФК Краснодар проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов против Олимпиакоса

После крупного поражения в Греции пробиться в групповой этап будет нелегко.

Первая игра в Пирее складывалась неплохо для российского клуба. Еще за четверть часа до финального свистка Краснодар уступал с минимальным счетом. Что для выездного матча вполне допустимо. Но в концовке быки попросту встали, пропустив еще трижды. Да к тому же потеряли одного из системообразующих игроков – Реми Кабеллу. Полузащитник получил травму колена и пропустит минимум полгода. Субботняя игра национального первенства против Локомотива показала, что Краснодар отошел от разгрома как психологически, так и функционально. Но отыграть сегодня 4 мяча у Олимпиакоса, который в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов вообще не пропускает, будет чрезвычайно сложно. Впрочем, история Лиги Чемпионов знает подобные камбеки. В позапрошлом розыгрыше Барселона в аналогичной ситуации сумела пройти ПСЖ.

Игра в Краснодаре начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.