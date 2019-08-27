В Уфе сегодня начнется суд по громкому делу об изнасиловании сотрудницы полиции

На скамье подсудимых окажутся трое бывших коллег девушки-дознавателя.

Процесс по делу должен был стартовать еще в конце июля, но с тех заседание неоднократно переносили. В последний раз это сделали по просьбе защитников обвиняемых, которые оказались не готовы к допросу потерпевшей. Адвокаты составили к ней порядка 800 вопросов, которые необходимо согласовать – для этого и понадобилось дополнительное время.

В изнасиловании обвиняются бывшие полицейские начальники Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Своей вины они не признают. Между тем, следствие ранее заявляло о неопровержимых доказательствах в отношении фигурантов дела: речь прежде всего идет о результатах генетических экспертиз.

Преступление было совершено в конце октября прошлого года. По словам 23-летней дознавательницы, трое коллег надругались над ней прямо в отделе полиции. Подозреваемых уволили из органов, но такое же решение было принято и в отношении девушки, когда выяснилось, что перед изнасилованием компания выпивала на рабочем месте.

Имя пострадавшей не называется, но ранее сообщалось, что она – дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии.