Американскому сенатору отказали в российской визе

Республиканец Рон Джонсон должен был приехать в Москву в составе делегации американского Конгресса. В комитете Сената по иностранным делам Джонсон возглавляет подкомитет по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности. В пресс-службе сенатора сообщили, что отказ в визе он расценил как мелкое оскорбление. Политик пообещал и дальше выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России — и откровенный диалог, когда это возможно, передает ТАСС.