Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс на старте Открытого чемпионата США по теннису

Матч в Нью-Йорке завершился со счетом 6:1, 6:1.

Погода в Нью Йорке установилась хорошая. И на расписание вряд ли повлияет. А значит, сегодня мы увидим на кортах сразу нескольких представителей нашей страны.

Карен Хачанов в нынешнем сезоне добился значительного прогресса. Пробился в первую десятку мирового рейтинга и впервые сыграл в четвертьфинале турниров Большого Шлема. Было это на Ролан Гаррос. Свой первый матч на ЮС Опен Карен проведет сегодня против канадца Вашека Поспешила. А вот другому россиянину – Андрею Рублеву – уже на старте предстоит сразиться с Стефаносом Циципасом. Грек посеян в Нью Йорке под восьмым номером.

У женщин не повезло со жребием Анне Блинковой. Ее соперница – первая ракетка мира Наоми Осака из Японии.

В этом году призовой фонд составляет рекордные 57 миллионов долларов.