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06:04, 27 августа 2019

Международный авиакосмический салон открывается сегодня в подмосковном Жуковском

Рядовых посетителей МАКС сможет принять только в пятницу. На полях крупнейшей авиационной выставки пройдут мероприятия для высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса. На открытии обещают быть президенты России и Турции. В Жуковском они осмотрят экспозицию и проведут двусторонние переговоры. Обсудят среди прочего ситуацию в Сирии и на Украине.

Гости авиасалона впервые увидят на статической экспозиции истребитель пятого поколения Су-57. Новинки продемонстрирует холдинг «Вертолеты России» и зарубежные компании. Не обойдется и без выступления пилотажных групп. Проведение авиасалона может осложнить проезд до аэропорта Жуковский, который располагается на том же аэродроме, отмечает портал Travel.ru. Пассажирам советует закладывать больше времени на поездку.

Безопасность проведения воздушной части авиасалона вызывает у ряда экспертов опасения в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета в кукурузном поле. У лайнера отказали двигатели из-за попадания в них чаек.



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