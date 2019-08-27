Подполковник ФСБ Марат Медоев, который фигурировал в расследовании Ивана Голунова, покинул свой пост

Подполковник Марат Медоев уже месяц как не работает помощником главы Управления ФСБ по Москве. Об этом газете РБК рассказал источник. То, что его сняли с должности, изданию подтвердили источники в правоохранительных органах, а также несколько собеседников, близких к ФСБ. По данным русской службы BBC, Медоева прикомандировали к службе безопасности «Мосэнерго», дочерней компании «Газпрома». При этом продолжает быть сотрудником московского управления ФСБ. Связан ли уход подполковника с должности помощника главы Управления ФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева с расследованием журналиста Ивана Голунова, издания не уточняют. В материале утверждалось, что люди, близкие к Медоеву и Дорофееву столичный рынок ритуальных услуг. Семья Медоевых тесно связана с семьей замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали, когда он готовил к сдаче материал о похоронном бизнесе. Журналиста обвинили в сбыте наркотиков. Из-за кампании в его поддержку с Ивана Голунова сняли обвинения.