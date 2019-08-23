Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает крайней мерой лишение родительских прав за участие с детьми в митингах
По ее словам, все решения, принимаемые органами власти, должны прежде всего, максимально учитывать интересы детей, передает ТАСС.
Ранее в Никулинском суде Москвы сообщили, что прокуратура требует лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несогласованных акциях протеста в Москве.
Ни один ребенок не подвергался опасности, сказал «Эху Москвы» отец детей, которых могут отправить в детский дом, Петр Хомский.
Рассмотрение дела назначено на 2 сентября.