Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает крайней мерой лишение родительских прав за участие с детьми в митингах

По ее словам, все решения, принимаемые органами власти, должны прежде всего, максимально учитывать интересы детей, передает ТАСС.

Ранее в Никулинском суде Москвы сообщили, что прокуратура требует лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несогласованных акциях протеста в Москве.

Ни один ребенок не подвергался опасности, сказал «Эху Москвы» отец детей, которых могут отправить в детский дом, Петр Хомский.

Рассмотрение дела назначено на 2 сентября.