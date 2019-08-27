Европейский суд по правам человека сегодня огласит решение по жалобе Сергея Магнитского

Юрист инвестфонда Hermitage Capital, который умер в СИЗО в 2009 году, подал ее до своей смерти. Разбирательство продолжила его жена Наталья Магнитская, которая сейчас живет в Лондоне. Еще одну жалобу в ЕСПЧ направила мать аудитора. В материалах говорится, что Сергей Магнитский содержался в московском СИЗО в ужасающих условиях. По мнению заявителей, российские власти не оказали медицинскую помощь Магнитскому и ответственны за его смерть, передает «Интерфакс». Юриста обвинили в уклонении от уплаты налогов. Его коллеги говорят, что он вскрыл схему крупного хищения из бюджета.

В США и других странах были приняты законы имени Магнитского, которые предусматривают санкции в отношении нарушителей прав человека.