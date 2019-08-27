Владивосток подтопило из-за мощного ливня
Работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены, сообщили в городской администрации. Как передает ТАСС, сегодня в регионе вновь ожидаются сильные осадки.
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Работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены, сообщили в городской администрации. Как передает ТАСС, сегодня в регионе вновь ожидаются сильные осадки.
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Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…