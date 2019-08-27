ЦИК вновь отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму

В избиркоме утверждают, что большая часть критически настроенных политологов и обозревателей не откликнулись на приглашение. Отмена запланированного на сегодня заседания в комиссии объяснили нехваткой оппонентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Провести расширенное заседание экспертного совета с участием критиков ЦИКа ранее предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Окружные избиркомы ранее отказались зарегистрировать всех независимых кандидатов в Мосгордуму. Столичные суды встали на сторону чиновников, за исключением апелляции представителя «Яблока» Сергея Митрохина. Мосгорсуд обязал допустить его к выборам.