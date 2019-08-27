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02:15, 27 августа 2019

Американскому сенатору отказали в российской визе

Республиканец Рон Джонсон должен был приехать в Москву в составе делегации американского Конгресса. В комитете Сената по иностранным делам Джонсон возглавляет подкомитет по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности. В пресс-службе сенатора сообщили, что отказ в визе он расценил как мелкое оскорбление. Политик пообещал и дальше выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России — и откровенный диалог, когда это возможно, передает ТАСС.



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