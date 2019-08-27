Подполковник ФСБ, который фигурировал в расследовании Ивана Голунова, получил работу в «Газпроме»

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев был прикомандирован к службе безопасности компании. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники. По их сведениям, Медоев остается в столичном управлении ФСБ. Накануне источники РБК сообщили, что он покинул свой пост. Как утверждалось в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, люди близкие к Медоеву и его начальнику Алексею Дорофееву, который возглавляет московское управление ФСБ, якобы контролируют столичный и подмосковный похоронный рынок. До публикации этого расследования Голунову подбросили наркотики, но из-за акций в его защиту журналиста вскоре освободили, а дело против него закрыли.