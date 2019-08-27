Родное село Рамзана Кадырова переименовали в Ахмат-юрт

Как сообщил сам глава Чечни, соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Руководитель региона отметил, что это свидетельствует об уважительном отношении руководства страны к памяти его отца, Ахмата Кадырова.

В мае Общественная палата Чечни сообщала, что жители Центароя на народном сходе единогласно проголосовали за смену названия. В селе проживает около 9-ти тысяч человек. В честь Ахмата Кадырова, который погиб 15 лет назад во время теракта на стадионе в Грозном, названы главный проспект чеченской столицы, улица в Москве и мост в Санкт-Петербурге.