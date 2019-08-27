К МКС сегодня во второй раз попытаются пристыковать космический корабль с роботом Федором на борту

Первая попытка, предпринятая в минувшую субботу, завершилась неудачей.

Специально для того, чтобы облегчить повторную попытку стыковки, накануне на российском сегменте Международной космической станции провели серьезную перестановку. Корабль «Союз МС-13» перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск». Освободившееся место должен занять корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. Стыковка пройдет сегодня около шести утра по Москве. Первая попытка причалить к МКС была предпринята 24 августа и завершилась неудачей. По предварительным данным, причиной провала стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции, передает ТАСС. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, сейчас система работает нормально.

Предполагается, что робот Федор пробудет на орбите до 7 сентября.