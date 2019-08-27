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00:02, 27 августа 2019

Страсбургский суд огласит решение по жалобам родственников Сергея Магнитского

Он скончался в изоляторе 10 лет назад, а позже был посмертно осужден за уклонение от уплаты налогов.

Европейский суд по правам человека должен дать ответ по трем жалобам, одну из которых на стадии следствия писал сам Магнитский, а две других – его вдова и мать. Они жалуются на жестокое обращение со стороны охранников в СИЗО, отказ в предоставлении необходимой медицинской помощи и превышение разумных сроков содержания под стражей. Таким образом, нарушенными в частности оказались статьи европейской конвенции о праве на жизнь и справедливое судебное разбирательство.

Руководство ФСИН утверждало, что Магнитский скончался от острой сердечной недостаточности. По мнению адвокатов, юристу не помогали врачи. До ареста Магнитский занимался расследованием схем хищения денег из российского бюджета и работал на фонд Hermitage Уильяма Браудера. Обоих позже признали виновными в уклонении от уплаты налогов. Дело на Магнитского закрыли без права реабилитации.

Смерть юриста в СИЗО стала поводом для принятия США и другими странами санкций в рамках «Акта Магнитского».



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