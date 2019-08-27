Подполковник ФСБ, фигурировавший в расследовании Ивана Голунова, лишился должности

Журналист связывал дело против себя с подготовкой этого материала.

Подполковник Марат Медоев уже месяц, как не работает помощником главы Управления ФСБ по Москве. Об этом газете РБК рассказал источник. То, что его сняли с должности, изданию подтвердили источники в правоохранительных органах, а также несколько собеседников, близких к ФСБ. По данным русской службы BBC, Медоева прикомандировали к службе безопасности «Мосэнерго», дочерней компании «Газпрома». При этом продолжает быть сотрудником московского управления ФСБ. Связан ли уход подполковника с должности помощника главы Управления ФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева с расследованием журналиста Ивана Голунова, издания не уточняют. В материале утверждалось, что люди, близкие к Медоеву и Дорофееву столичный рынок ритуальных услуг. Семья Медоевых тесно связана с семьей замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки.

Журналиста Ивана Голунова задержали в июне по подозрению на сбыт наркотиков. Дело завели, когда он готовил к сдаче материал о похоронном рынке. Позже все обвинения с Голунова сняли.