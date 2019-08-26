«Левада-центр»: Большинство жителей Архангельской области не поддерживает строительство мусорного полигона в Шиесе

Как свидетельствует опрос «Левада-центра», абсолютное большинство жителей Архангельской области не поддерживает строительство мусорного полигона в Шиесе. Почти половина из них готова участвовать в акциях протеста, треть выразила желание помогать в их организации. В поддержку строительства высказалось лишь 3% респондентов. Большинство из них считает, что полигон создаст новые рабочие места. Еще часть – что строительство свалки поспособствует наполнению бюджета региона.

Акции протеста проходят в Шиесе уже больше года. Между их участниками и охранниками стройки регулярно происходят столкновения.