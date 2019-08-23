«Коммунисты России» проведут митинг «за честные, конкурентные выборы» 31 августа на Трубной площади – Сурайкин

«Коммунисты России» проведут митинг «за честные, конкурентные выборы» 31 августа на Трубной площади. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Центрального комитета коммунистической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Всех приглашаем 31 августа, будет наш официальный предвыборный митинг за честные, конкурентные выборы, который пройдет на Трубной площади с 15.00. Мы планируем его до восьми вечера, туда придут все наши 32 кандидата со своими кубами, со своей агитацией. Избиратели могут прийти пообщаться, посмотреть на живого кандидата. Будут выступления кандидатов, в частности, тех, кто тоже получил отказ в регистрации на выборы», — сказал он.

Ранее мэрия отказала в согласовании трех протестных акций на 31 августа. Заявки подавали Либертарианская партия, член Московского политсовета «Партии перемен» Эльвира Вихарева, руководитель психологической службы организации «Русь сидящая», муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова.

С конца июля в Москве проходят протестные акции в связи с отказом властей зарегистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, а также уголовным преследованием участников митингов.