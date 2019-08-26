Россия может купить у Huawei 360 тысяч планшетов для проведения переписи населения

Как стало известно Рейтер, на электронные устройства планируется установить российскую операционную систему «Аврора». Это должно произойти к следующему лету. Один из источников агентства назвал это «первым этапом внедрения российской ОС на китайские гаджеты».

В мае Huawei внесли в черный список в США. Как сообщалось, ограничительные меры не позволят установить на новые смартфоны компании продукты Google, а старые оставят без обновления.