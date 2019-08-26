Помощник президента США по нацбезопасности посетит не только Украину, но и Белоруссию

Об этом со ссылкой на источники пишет журнал «Форин полиси». Как ожидается, визит Джона Болтона пройдет уже на этой неделе, однако о его деталях ничего не говорится. Как отмечает издание, советник главы Белого дома станет самым высокопоставленным представителем США, посещавшим Белоруссию за последние почти 30 лет.

Визит Болтона в Киев, как ранее писала «Уол-стрит джорнэл», вероятно будет связан с планами китайской компании купить украинский завод «Мотор Сич». Вашингтон пытается не допустить, чтобы оборонная промышленность КНР прибрела крупного производителя авиационных двигателей.