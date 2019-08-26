Пожарные полностью потушили огонь на крыше одного из зданий Рождественского женского монастыря в Москве

Об этом сообщает МЧС. Как ранее рассказал журналистам на месте происшествия временный глава столичного главка ведомства Сергей Желтов, в результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания могло быть короткое замыкание. Сообщается, что на территории монастыря велись реставрационные работы. Ущерб от пожара еще предстоит оценить. Здание, которое охватил огонь, не является объектом, имеющим культурную ценность.

Рождественский монастырь был основан в 14-м веке. Он имеет в своем составе несколько храмов, в том числе одноглавый каменный собор.