На возвращенной после похищения картине Куинджи обнаружилась серьезная царапина

Как рассказала в суде реставратор Третьяковской галереи Татьяна Серегина, повреждения на полотне «Крым. Ай-Петри» были явно нанесены каким-то острым предметом. Кроме того, на ней был хорошо видный след от пальца. Слова специалиста приводит ТАСС.

Злоумышленник похитил картину со стены музея в конце января. Денис Чуприков на глазах у других посетителей снял полотно со стены и спокойно вышел из здания. На следующий день он был задержан в Подмосковье. Чуприков обвиняется по делу о хищении предметов, имеющих особую ценность.