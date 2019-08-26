В больнице, которая приняла пострадавших при взрыве под Северодвинском, провели профилактическую обработку

Она понадобилась, в том числе, и машинам «скорой», на которой перевозили пострадавших, — сообщает Би-би-си со ссылкой на областной Минздрав. В чем были связаны эти мероприятия, не уточняется.

Ранее издание The Moscow Times писало, что врачей архангельской больницы, которые принимали пациентов, не предупредили о заражении радиакцией. Позже в организме одного из сотрудников нашли радиоактивное вещество, которое, по мнению властей, попало туда с едой.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8-го августа. погибли 7 человек.