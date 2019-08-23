Сотрудники полиции избили и заставили принять неизвестную таблетку режиссера Театра.doc

Режиссер Театра.doc Алексей Жиряков обратился в фонд «Общественный вердикт» с заявлением об избиении полицейскими. Его ударили по лицу, забрали сумку и заставили принять неизвестную таблетку. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Режиссера задержали в ночь на 16 августа рядом со зданием театра на Садовнической улице в Москве. После отказа показать документы полицейские предложили проехать в отделение.

«Меня жестко заломали, погрузили в автомобиль, повезли в отдел. Пока ехали, один из полицейских предложил мне выпить таблетку, я категорически отказался, получил еще один удар в лицо и словесные угрозы. Они вели себя цинично и жестоко, оказывали жесткое психологическое давление. Я принял решение, что лучше я приму эту таблетку», — сказал он.

А.Жиряков заявил, что после приема таблетки у него было замутненное сознание, хотя он ее не проглотил. Он также добавил, что от таблетки у него остался крупный ожег на слизистой.

Около половины четвертого ночи режиссер попросил отвезти его в больницу, поскольку его лицо было в крови. Полицейские доставили режиссера в ГКБ N67, где изъяли его мобильный телефон и личные вещи.

«Когда вернули, денег в сумке не оказалось, а на телефоне поменяли заставку на рабочем столе. Потом меня закрыли в каком-то темном подвальном помещении. Может, это не морг, но напоминало морг, потому что холодно, темно, кафель, каталки какие-то. Два человека лежали там неподвижно. Один из них подавал признаки жизни, но был в отключке, скорее всего, под воздействием какого-то вещества», — рассказал он.

Режиссер отметил, что через некоторое время нашел кнопку, с помощью которой ему удалось открыть двери и покинуть помещение.

Юристы фонда «Общественный вердикт» обратились в Следственный комитет с сообщением о преступлении.