Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко

Как говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, теперь участком в Подмосковье площадью почти 20 тысяч квадратных метров владеет некий Иван Федоров. Это следует из выписки из Росреестра. Между тем, как отметил Алексей Навальный, регистрационные данные объекта недвижимости полностью совпадают с прежними. На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.

Чиновник занимается в мэрии Москвы вопросами региональной безопасности и информационной политики. Навальный утверждает, что Горбенко курирует силовой блок и отвечает за пропаганду и культ мэра в прессе.