Пожар в Рождественском женском монастыре в центре Москвы полностью потушен

Об этом сообщает столичный главк МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В качестве возможной причины источник Интерфакса называет короткое замыкание. Сообщается, что ущерб, нанесенный деревянному зданию, еще предстоит оценить. На территории обители ведутся реставрационные работы. Однако говорить, что именно они привели к пожару, пока нельзя.

Пожар в монастыре на Рождественке мог быть следствием неосторожности рабочих. Об этом рассказала координатор общественного движения «Архнадзор» Мария Коробова. Есть информация о том, что монахини обители первыми увидели возгорание и пытались самостоятельно его потушить, добавила Мария Коробова.