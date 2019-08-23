Навальный раскритиковал предложения Гудкова и Ходорковского по поводу избирательной стратегии на выборах в Мосгордуму

Политик Алексей Навальный в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» раскритиковал предложения председателя Партии Перемен Дмитрия Гудкова и общественного деятеля Михаила Ходорковского голосовать на выборах в Мосгордуму исключительно за тех людей, которые выступают против политических репрессий.

«Скажем, есть четыре человека по Москве – они хорошие, высказались за политзаключенных. Но что мы говорим людям, если в их районах нет такого кандидата? Портить бюллетень, бойкотировать? Возможность победить единороссов есть только тогда, когда мы все вместе принимаем какую-то единую стратегию», — сказал он.

По словам политика, стратегия выборов должна быть максимально простой и понятной для людей, не желающих глубоко погружаться в избирательный процесс.

«Не существует какой-то мегасложной системы на выборах. Невозможно, как предлагает Дмитрий Гудков, делать черные и белые списки. Наша задача – сагитировать миллион человек. Дать им стратегию, которую сможет использовать простой человек», — отметил он.

А.Навальный призвал регистрироваться в системе «Умного голосования». На основе социологических опросов и результатов предыдущих выборов сотрудники штаба Навального предлагают от каждого округа по кандидату, потенциально имеющему наибольшие шансы победить выдвиженца «Единой России».

Политик предложил воспринимать региональные выборы 8 сентября, в частности выборы депутатов Мосгордумы, как референдум о доверии партии власти.

«То, что сейчас происходит в Москве, это не выбор Иванова, Петрова, а референдум о доверии. О том, доверяем мы действующей партии власти или нет. Моя стратегия в том, что мы должны прийти и проголосовать против партии власти. Это плебисцит», — заключил он.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.