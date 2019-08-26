Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян почти до нуля

Как пишет РБК, ранее предполагалось, что заработки вырастут на 1%. Это следует из материалов ведомства. Кроме того, ухудшен прогноз на будущий год. Это коснулось как оценки роста ВВП, так и ситуации с инфляцией. Как сегодня отметил президент России Владимир Путин, ситуация с реальными доходами населения не может не вызывать беспокойства. Реальный заработок россиян беспрерывно сокращался на протяжении 2014-2017 годов, а в прошлом году показал околонулевой рост.