В московском штабе Навального пожаловались на вмешательство полицейских в лекцию в центре сбора подписей

Как рассказал «Медиазоне» координатор штаба Олег Степанов, на базе площадки проходит обучение волонтеров, желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму. Сегодня после очередной лекции в центр пришел участковый и потребовал показать документы аренды помещения. На мероприятии также должна была выступить незарегистрированный кандидат Любовь Соболь, но ее лекцию перенесли на завтрашний день.