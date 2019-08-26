Второй взрыв в день ЧП под Северодвинском предположительно произошел не в России, а в Финляндии

Информацию по событиям 8-го августа обновил норвежский Фонд геолого-физических исследований. Ученые установили, что через два часа после инцидента на военном полигоне в Архангельской области на территории Финляндии проводились работы на местных шахтах.

Взрыв произошел в начале августа во время испытаний с жидкостной реактивной двигательной установкой. После случившегося в районе Северодвинска кратковременно был повышен радиационный фон.