Политик Алексей Навальный заявил, что его до сих пор не допросили по уголовному делу об отравлении в спецприемнике. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела, потребовали официальное расследование, потребовали видеозаписи. Уже прошел месяц, но меня до сих пор не допросили», — сообщил он.

А.Навальный подчеркнул, что уверен в том, что его «контактный дерматит» был вызван злонамеренным нанесением специального состава на наволочку подушки или полотенца в камере в спецприемнике.



28 июля А.Навального госпитализировали из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция» в связи с сильным отеком лица и покраснением кожи. После этого политик написал в Следственный комитет заявление об отравлении.

Ранее главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев заявил, что химико-токсикологическое исследование не нашло отравляющих веществ в биоматериалах А.Навального.