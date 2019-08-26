Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту внести изменения в уголовную статью об организованной преступности

Как пишет «Коммерсантъ», уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что это ее необоснованно вменяют бизнесменам, чтобы держать их под стражей больше 1-го года, а затем, добивая признания вины, создавать проблемы с условно-досрочным освобождением. Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения этой статьи. При этом следствие, как правило, называет оргпреступной обычную деятельность компании.