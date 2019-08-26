Советник главы «Объединенной авиастроительной корпорации» обвинил «Аэрофлот» в дискредитации Sukhoi Superjet 100

Советник главы «Объединенной авиастроительной корпорации» обвинил «Аэрофлот» в дискредитации самолета «Сухой Суперджет 100». По мнению Бориса Алешина, это произошло после катастрофы в «Шереметьево», которая случилась в начале мая. «Не должно быть дискуссии в одностороннем порядке», — сказал советник на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве. «Когда случилась катастрофа, «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет дрянь» и во всем виновата техника, — добавил он.

Ранее «Ведомости» писали, что последний зарубежный эксплуатант «Суперджетов» решил продать самолеты этой модели.