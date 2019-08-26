Подполковник ФСБ из расследования Ивана Голунова, по некоторым данным, получил работу в «Газпроме»

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на два источника, Марат Медоев был прикомандирован к службе безопасности госкорпорации. При этом офицер якобы остался в московском управлении ФСБ. Ранее РБК писала, что Медоев был уволен около месяца назад. О его новом месте работы ничего не сообщалось.

Подполковник фигурировал в расследовании Голунова о связях ФСБ и рынка ритуальных услуг. Именно с этой публикацией журналист связывал свое задержание по обвинению в хранении наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, после чего корреспондент был отпущен на свободу.