Greenpeace: Определить риски после ЧП под Северодвинском нельзя

Определить риски для людей после ЧП под Северодвинском нельзя, поскольку Росгидромет не опубликовал полные данные о концентрациях веществ в воде и воздухе. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель проекта энергетического отдела российского отделения Greenpeace Россия Рашид Алимов.

«Если посмотреть сообщение Росгидромета о превышениях, в котором они упомянули инцидент в Северодвинске, там под пунктами 1 и 2 есть только названные нуклиды, но нет никакой информации о концентрациях в воздухе или в выпадениях. Важно понимать информацию о попадании радионуклидов в море и возможных рисках накопления радионуклидов в морепродуктах», — сказал он.

Р.Алимов подчеркнул, что Greenpeace будет продолжать требовать публикации полной информации о концентрации веществ в воде и воздухе.

Сегодня Росгидромет подтвердил, что в пробах, отобранных в Северодвинске, были найдены короткоживущие техногенные радионуклиды стронций, барий и его дочерний радионуклид лантан, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. Измерения Росгидромета под Северодвинском подтверждают отсутствие радиационной опасности после взрыва на военном полигоне.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя.

По официальным данным, в результате взрыва погибли 5 сотрудников «Росатома» и Минобороны.