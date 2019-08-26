Сегодня в Нью-Йорке стартует последний в сезоне турнир из серии Большого Шлема

Стартовые туры турниров Большого Шлема частенько оказываются богатыми на сенсации. Фавориты, предчувствуя изнурительный двухнедельный марафон, раскладывают силы так, чтобы набрать наилучшие кондиции ближе к решающим матчам. Чем частенько и пользуются так называемые ноунеймы. На недавнем Уимблдоне, к примеру, в первом же раунде оступилась Наоми Осака. Первая ракетка планеты.

Впрочем, бывают встречи принципиальные. Вне зависимости от стадии турнира и его масштаба. Противостояние двух экс-первых ракеток мира Серены Уильямс и Марии Шараповой как раз из их числа. Маша не может обыграть Серену аж с 2004-го года. А на прошлогоднем Ролан Гаррос Уильямс младшая отказалась играть с россиянкой сославшись на травму.

Непростое испытание ждет сегодня и первую ракетку России Дарью Касаткину. Которая сыграет против Йоханы Конты из Великобритании.

Ну а в мужском турнире лучший из наших на сегодня – Даниил Медведев – начнет выступление матчем против индийского теннисиста Праджнеша Гуннесварана.