Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников

Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту «МБХ Медиа», в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро. Из-за этого к Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой и другим был подан иск на сумму более 50-ти тысяч рублей.

Ранее на оппозиционеров пожаловались «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые потребовали возместить убытки на сумму 12,6 миллионов рублей. Иски также подали ресторан «Армения» и служба такси «М.Такси Коммуникации».