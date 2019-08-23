Чета Хомских на следующей неделе может быть лишена родительских прав из-за того, что пришла на акцию в Москве с детьми

Чета Хомских уже на следующей неделе может быть лишена родительских прав из-за того, что пришла на акцию в Москве с детьми. Соответствующий иск подала прокурор Яна Старовойтова, которая сочла, что пара таким образом пыталась уберечь себя от задержания полицейскими.

Требование представителя надзорного ведомства – очевидное запугивание. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Мартынов добавил, что предпосылки к лишению родительских прав в данном случае совершенно абсурдны.